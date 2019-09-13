Фергюсон призвал Нурмагомедова к поединку с ним

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон призвал чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова к титульному бою.

«Отбрось все пешки назад. Хабиби — тип парня, который должен поесть тирамису в четверг. Всё начинается с начала», — написал Фергюсон в своём Instagram, сопроводив пост смайлами, символизирующими удар.

Напомним, что бой Фергюсона и Нурмагомедова должен был пройти на турнире UFC 209, который в итоге не состоялся из-за проблем со здоровьем россиянина, которые возникли после слишком активной сгонки веса. После этого Фергюсон заявлял, что во время периода сгонки веса Нурмагомедов позволил себе слишком калорийный десерт тирамису, что, по его мнению, могло повлиять на отмену боя.

В ночь с 7 на 8 сентября Нурмагомедов победил американца Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее боец UFC Дональд Серроне призвал бойцов чаще бороться с Нурмагомедовым в партере.