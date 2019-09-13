Серроне призвал бойцов чаще бороться с Нурмагомедовым в партере

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Американский боец смешанного стиля Дональд Серроне призвал будущих соперников чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова чаще бороться с россиянином в партере.
Серроне призвал бойцов чаще бороться с Нурмагомедовым в партере
  • Gettyimages.ru

«Думаю, парни должны приглашать Хабиба бороться в партере. Давайте, надо попробовать. Что станет делать Хабиб, если окажется на спине? Что будет, если я проведу тейкдаун? Кто знает», — приводит слова Серроне MMA Junkie

В ночь с 7 на 8 сентября Нурмагомедов победил американца Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе. 

Ранее Порье поблагодарил Нурмагомедова за тяжёлый жизненный урок.

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