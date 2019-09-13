Серроне призвал бойцов чаще бороться с Нурмагомедовым в партере
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«Думаю, парни должны приглашать Хабиба бороться в партере. Давайте, надо попробовать. Что станет делать Хабиб, если окажется на спине? Что будет, если я проведу тейкдаун? Кто знает», — приводит слова Серроне MMA Junkie.
В ночь с 7 на 8 сентября Нурмагомедов победил американца Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе.
Ранее Порье поблагодарил Нурмагомедова за тяжёлый жизненный урок.