Александр Емельяненко заявил о готовности провести 11 боёв подряд

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Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал о своей физической форме в преддверии поединка с представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым.
Александр Емельяненко заявил о готовности провести 11 боёв подряд
  • РИА Новости

«Пускай они соглашаются и выходят в этот вечер по очереди на ринг, я буду выносить их. А специально обученные люди будут складывать их для склада испорченной мебели. Меня не смущают их габариты, я в хорошей форме и готов провести 11 боёв за вечер», — цитируют Емельяненко «Известия».

На счету Емельяненко 36 боёв в MMA, в 28 из которых он одержал победу, в семи поединках потерпел поражение, а также одна схватка завершилась ничьей. Для Кокляева предстоящий бой будет дебютом в единоборствах.

Ранее Александр Емельяненко отреагировал на победу Нурмагомедова над Порье.

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