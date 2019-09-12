Экс-вратарь «Анжи» Абаев рассказал про обстрел клубной базы

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Вратарь клуба «Чертаново» Илья Абаев вспомнил один из эпизодов того времени, когда он выступал за махачкалинский «Анжи».

«Была ситуация, когда нашу базу обстреляли. При въезде к гостинице стояла будка. Там всё время находились двое полицейских, которые охраняли местность. Ночью они покидали будку, переходили улицу и садились в кустах. Бывшие одноклубники рассказали: «Мы пошли покурить на балкон, смотрим — подъезжает машина, и оттуда как начинают стрелять по будке! Расстреляли её и уехали. А милиционеры на другой стороне дороге были». Потом посмотрели — дырки в будке страшные», — рассказал голкипер в интервью «Чемпионату».

Илья Абаев выступал за «Анжи» с 2006 по 2007-й и с 2009 по 2010 год.

Ранее экс-футболист «Анжи» Это'О объявил о завершении карьеры.

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