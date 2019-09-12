Экс-вратарь «Анжи» Абаев рассказал про обстрел клубной базы

Вратарь клуба «Чертаново» Илья Абаев вспомнил один из эпизодов того времени, когда он выступал за махачкалинский «Анжи».

«Была ситуация, когда нашу базу обстреляли. При въезде к гостинице стояла будка. Там всё время находились двое полицейских, которые охраняли местность. Ночью они покидали будку, переходили улицу и садились в кустах. Бывшие одноклубники рассказали: «Мы пошли покурить на балкон, смотрим — подъезжает машина, и оттуда как начинают стрелять по будке! Расстреляли её и уехали. А милиционеры на другой стороне дороге были». Потом посмотрели — дырки в будке страшные», — рассказал голкипер в интервью «Чемпионату».

Илья Абаев выступал за «Анжи» с 2006 по 2007-й и с 2009 по 2010 год.

Ранее экс-футболист «Анжи» Это'О объявил о завершении карьеры.