Экс-футболист «Анжи» Это'О объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий махачкалинского «Анжи» и сборной Камеруна по футболу Саммуэль Это'О объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 38 лет.

«Это конец. Впереди новый вызов. Спасибо всем», — написал Это'О в своём Instagram.

Это'О выступал за «Анжи» с 2011 по 2013 год. Помимо этого, он известен по своей игре за испанские «Реал», «Майорку» и «Барселону», итальянские «Интер» и «Сампдорию», английские «Челси» и «Эвертон», а также за турецкие «Антальяспор» и «Коньяспор».

Это'О является трёхкратным победителем Лиги чемпионов и лучшим бомбардиром в истории сборной Камеруна.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Челси» и «Манчестер Сити» Райт-Филлипс завершил карьеру.