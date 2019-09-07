Экс-футболист «Анжи» Это'О объявил о завершении карьеры
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- globallookpress.com
«Это конец. Впереди новый вызов. Спасибо всем», — написал Это'О в своём Instagram.
Это'О выступал за «Анжи» с 2011 по 2013 год. Помимо этого, он известен по своей игре за испанские «Реал», «Майорку» и «Барселону», итальянские «Интер» и «Сампдорию», английские «Челси» и «Эвертон», а также за турецкие «Антальяспор» и «Коньяспор».
Это'О является трёхкратным победителем Лиги чемпионов и лучшим бомбардиром в истории сборной Камеруна.
Ранее сообщалось, что экс-футболист «Челси» и «Манчестер Сити» Райт-Филлипс завершил карьеру.