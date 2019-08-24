Экс-футболист «Челси» и «Манчестер Сити» Райт-Филлипс завершил карьеру

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Бывший полузащитник сборной Англии по футболу Шон Райт-Филлипс объявил о завершении профессиональной карьеры.
Экс-футболист «Челси» и «Манчестер Сити» Райт-Филлипс завершил карьеру
  • © Brooks Von Arx/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Я пытался максимально продлить свою карьеру. Но после размышлений в последние недели я решил, что пора выступить официально и сказать, что я официально закончил играть», — приводит слова спортсмена Sky Sports.

В составе «Сити» он выиграл Первый дивизион футбольной лиги (позже реформированный в Английскую премьер-лигу), а также Кубок Англии. С «Челси» Райт-Филлипс стал чемпионом АПЛ, победителем Кубка и Суперкубка Англии, а также Кубка футбольной лиги. Играя за «Нью-Йорк», он выиграл регулярный чемпионат Высшей футбольной лиги (MLS).

За сборную Англии Райт-Филлипс провёл 36 матчей и забил шесть мячей.

Ранее сообщалось, что команда Фернандо Торреса потерпела разгромное поражение в последнем матче в карьере форварда.

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