Экс-футболист «Челси» и «Манчестер Сити» Райт-Филлипс завершил карьеру
- © Brooks Von Arx/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
«Я пытался максимально продлить свою карьеру. Но после размышлений в последние недели я решил, что пора выступить официально и сказать, что я официально закончил играть», — приводит слова спортсмена Sky Sports.
В составе «Сити» он выиграл Первый дивизион футбольной лиги (позже реформированный в Английскую премьер-лигу), а также Кубок Англии. С «Челси» Райт-Филлипс стал чемпионом АПЛ, победителем Кубка и Суперкубка Англии, а также Кубка футбольной лиги. Играя за «Нью-Йорк», он выиграл регулярный чемпионат Высшей футбольной лиги (MLS).
За сборную Англии Райт-Филлипс провёл 36 матчей и забил шесть мячей.
Ранее сообщалось, что команда Фернандо Торреса потерпела разгромное поражение в последнем матче в карьере форварда.