Агент Дацюка заявил, что хоккеист получал предложение от «Детройта»

Дэн Мильштейн, агент российского форварда Павла Дацюка, заявил, что его клиент получал выгодное предложение от клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз».

«Было очень хорошее предложение от «Детройта». Помимо «Автомобилиста», мне звонил ряд других команд НХЛ и КХЛ. Но Павел сразу сказал мне: «Или «Авто», или «Детройт», а там будем смотреть», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

В летнее межсезонье Павел Дацюк подписал контракт с «Автомобилистом». Хоккеист ещё не дебютировал за новую команду, так как восстанавливается после плановой операции.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.