Агент Дацюка заявил, что хоккеист получал предложение от «Детройта»
- РИА Новости
«Было очень хорошее предложение от «Детройта». Помимо «Автомобилиста», мне звонил ряд других команд НХЛ и КХЛ. Но Павел сразу сказал мне: «Или «Авто», или «Детройт», а там будем смотреть», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».
В летнее межсезонье Павел Дацюк подписал контракт с «Автомобилистом». Хоккеист ещё не дебютировал за новую команду, так как восстанавливается после плановой операции.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.