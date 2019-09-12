«Локомотив» обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ
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Встреча, проходившая в Ярославле, завершилась со счётом 5:2.
В составе победителей заброшенные шайбы на счету Даниила Масюля, Дениса Алексеева, Антона Ландера, Рушана Рафикова и Павла Кудрявцева. Хоккеисты «Динамо» смогли ответить результативными бросками Вадима Шипачёва и Игоря Полыгалова.
После двух стартовых поражений «Локомотив» одержал вторую победу подряд. «Динамо» потерпело второе поражение в сезоне.
В параллельном матче московский «Спартак» разгромил рижское «Динамо» со счётом 5:1.
Ранее сообщалось, что «Автомобилист» обыграл клуб «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ.