«Локомотив» обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Короткая ссылка
Ярославский «Локомотив» победил московское «Динамо» и одержал вторую подряд победу в регулярном чемпионате КХЛ.
«Локомотив» обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ
  • @dynamo_ru
  • Twitter

Встреча, проходившая в Ярославле, завершилась со счётом 5:2.

В составе победителей заброшенные шайбы на счету Даниила Масюля, Дениса Алексеева, Антона Ландера, Рушана Рафикова и Павла Кудрявцева. Хоккеисты «Динамо» смогли ответить результативными бросками Вадима Шипачёва и Игоря Полыгалова.

После двух стартовых поражений «Локомотив» одержал вторую победу подряд. «Динамо» потерпело второе поражение в сезоне.

В параллельном матче московский «Спартак» разгромил рижское «Динамо» со счётом 5:1.

Ранее сообщалось, что «Автомобилист» обыграл клуб «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить