«Локомотив» обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Ярославский «Локомотив» победил московское «Динамо» и одержал вторую подряд победу в регулярном чемпионате КХЛ.

Встреча, проходившая в Ярославле, завершилась со счётом 5:2.

В составе победителей заброшенные шайбы на счету Даниила Масюля, Дениса Алексеева, Антона Ландера, Рушана Рафикова и Павла Кудрявцева. Хоккеисты «Динамо» смогли ответить результативными бросками Вадима Шипачёва и Игоря Полыгалова.

После двух стартовых поражений «Локомотив» одержал вторую победу подряд. «Динамо» потерпело второе поражение в сезоне.

В параллельном матче московский «Спартак» разгромил рижское «Динамо» со счётом 5:1.

Ранее сообщалось, что «Автомобилист» обыграл клуб «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ.