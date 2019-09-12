Тарасова считает Тутберидзе лучшим тренером в мире
- РИА Новости
«Вы знаете, у Алины Загитовой есть профессиональный тренер, лучший в мире сейчас по результатам. Ей лучше видно, чем нам с вами. Этери Тутберидзе — выдающийся тренер, который знает, куда отправлять Алину», — цитируют Тарасову РИА Новости.
Этери Тутберидзе является тренером олимпийской чемпионки и победительницы чемпионата мира Алины Загитовой. Первым стартом спортсменки в новом сезоне станет коммерческий турнир Japan Open, который пройдёт 5 октября.
Ранее сообщалось, что показали фигуристки на открытых прокатах.