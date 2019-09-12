Павлюченко заявил, что не считает Черышева возрастным футболистом

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Бывший нападающий сборной России по футболу считает, что полузащитника испанской «Валенсии» Дениса Черышева пока рано называть возрастным футболистом и он может ещё прибавить в мастерстве.
Павлюченко заявил, что не считает Черышева возрастным футболистом
  • Reuters

«Пока он откровенно проваливает матчи. К примеру, это мы видели в игре с Казахстаном. Но глупо соглашаться с теми, кто заявляет, что его лучшие годы уже позади. Я в этом возрасте только переехал в Англию. Это рассвет. Денис ещё не достиг своего пика, проделав только половину пути», — сказал Павлюченко RT.

В декабре Денису Черышеву исполнится 29 лет. На протяжении всей своей карьеры футболист выступал в Испании.

Ранее Павлюченко предостерёг Черышева от перехода в РПЛ.

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