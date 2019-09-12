Павлюченко предостерёг Черышева от перехода в РПЛ

Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко считает, что полузащитнику «Валенсии» Денису Черышеву не стоит переходить в один из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Пусть даже не думает о переходе в РПЛ! Моей главной ошибкой в карьере было как раз возвращение в Россию. Уверен, что у него по определению должно отсутствовать подобное желание. Да, не получается, но футбол в Европе не идёт в сравнение с тем, что в РПЛ. Пускай не «Валенсия», а другой клуб — нужно рассматривать любой вариант, чтобы остаться там», — сказал экс-футболист в интервью RT.

Роман Павлюченко с 2008 по 2012 год выступал за лондонский «Тоттенхэм», после чего перешёл в «Локомотив».

Ранее Мостовой заявил, что Черышев может потерять место в основе «Валенсии».