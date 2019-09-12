Мостовой считает, что Черышев может потерять место в основе «Валенсии»

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Экс-нападающий «Сельты» и «Алавеса» Александр Мостовой не исключает, что российский полузащитник Денис Черышев может потерять место в основном составе «Валенсии».
Мостовой считает, что Черышев может потерять место в основе «Валенсии»
  • Reuters

«У Дениса очень серьёзная конкуренция за место в составе, пока сложно утверждать, что он будет в основе. Но сезон длинный, он подстрахован контрактом, потому при удачном стечении обстоятельств получит шанс. Вдруг кто-то из его одноклубников получит травму. Чего ждать от Селадеса как от тренера, мне пока непонятно. Удивлён его назначением, поскольку знаком с ним не понаслышке, играли вместе. Хороший, скромный парень, но всегда был стабильным футболистом запаса», — заявил эксперт в интервью RT.

Альберт Селадес был назначен главным тренером «Валенсии» после увольнения предыдущего наставника, Марселино Тораля.

Ранее сообщалось, что Черышев направил обращение тренеру Марселино, уволенному из «Валенсии».

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