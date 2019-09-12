Нурмагомедов продал футболку Порье

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что футболка американца Дастина Порье была продана за очень большие деньги.

Об этом он сообщил в своём Instagram.

Напомним, что после титульного поединка на турнире UFC 242 в Абу-Даби спортсмены обменялись футболками. Затем россиянин заявил, что продаст футболку своего соперника, а полученные деньги направит в благотворительный фонд Порье.

В ночь с 7 на 8 сентября Нурмагомедов победил Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин собирается встретиться с Нурмагомедовым в Дагестане.