Нурмагомедов продал футболку Порье

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Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что футболка американца Дастина Порье была продана за очень большие деньги.
Нурмагомедов продал футболку Порье
  • © Jeff Bottari/Zuffa LLC/Getty Images

Об этом он сообщил в своём Instagram.

Напомним, что после титульного поединка на турнире UFC 242 в Абу-Даби спортсмены обменялись футболками. Затем россиянин заявил, что продаст футболку своего соперника, а полученные деньги направит в благотворительный фонд Порье.

В ночь с 7 на 8 сентября Нурмагомедов победил Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе. 

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин собирается встретиться с Нурмагомедовым в Дагестане.

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