Нурмагомедов продал футболку Порье
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Об этом он сообщил в своём Instagram.
Напомним, что после титульного поединка на турнире UFC 242 в Абу-Даби спортсмены обменялись футболками. Затем россиянин заявил, что продаст футболку своего соперника, а полученные деньги направит в благотворительный фонд Порье.
В ночь с 7 на 8 сентября Нурмагомедов победил Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин собирается встретиться с Нурмагомедовым в Дагестане.