Волков высказался об удушающем приёме Порье на Нурмагомедове
- Reuters
«Мне показалось, что захват был плотный, я же занимаюсь джиу-джитсу много лет, часто после такого захвата сдаются. Я был почти уверен, что Хабиб не «постучится», но на долю секунду показалось, что стало опасно», — цитирует Волкова «Спорт-Экспресс».
По его словам, «гильотина» является слишком энергозатратным приёмом, и если за счёт него не придушить соперника, то можно отдать преимущество оппоненту, как это было в минувшем бою.
В ночь с 7 на 8 сентября Нурмагомедов победил Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе.
Ранее экс-чемпион UFC Майкл Биспинг назвал Фергюсона самой большой угрозой для Нурмагомедова.