Волков высказался об удушающем приёме Порье на Нурмагомедове

Российский боец смешанного стиля Александр Волков прокомментировал удушающий захват «гильотина» в исполнении американца Дастина Порье на чемпионе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянине Хабибе Нурмагомедове в титульном поединке на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

«Мне показалось, что захват был плотный, я же занимаюсь джиу-джитсу много лет, часто после такого захвата сдаются. Я был почти уверен, что Хабиб не «постучится», но на долю секунду показалось, что стало опасно», — цитирует Волкова «Спорт-Экспресс».

По его словам, «гильотина» является слишком энергозатратным приёмом, и если за счёт него не придушить соперника, то можно отдать преимущество оппоненту, как это было в минувшем бою.

В ночь с 7 на 8 сентября Нурмагомедов победил Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее экс-чемпион UFC Майкл Биспинг назвал Фергюсона самой большой угрозой для Нурмагомедова.