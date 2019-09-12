Экс-чемпион UFC назвал Фергюсона самой большой угрозой для Нурмагомедова

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе англичанин Майкл Биспинг заявил, что американец Тони Фергюсон является самым опасным соперником для действующего обладателя титула в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Следующим соперником Хабиба должен стать Фергюсон. Тони — самая большая угроза для Хабиба. Фергюсон может его побить», — сказал эксперт на своём YouТube-канале Michael Bisping Podcast.

Он также выразил уверенность, что UFC не будет организовывать поединок Нурмагомедова с канадцем Жоржем Сен-Пьером, несмотря на то что оба спортсмена хотят этого боя. Помимо этого, он отметил возрастающую популярность Нурмагомедова в России и в мусульманских странах.

«Парень просто настоящая суперзвезда. Мне приятно смотреть на его поведение, поступки», — добавил Биспинг.

В ночь с 7 на 8 сентября Нурмагомедов победил американца Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее Нурмагомедов заявил, что Порье оказался крепче Конора Макгрегора.