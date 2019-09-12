«Барселона» стала самой посещаемой домашней командой по итогам сезона-2018/19

Короткая ссылка
Испанский футбольный клуб «Барселона» стал лидером по домашней посещаемости команды в прошлом сезоне.
«Барселона» стала самой посещаемой домашней командой по итогам сезона-2018/19
  • © Xavier Bonilla/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчёт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Отмечается, что матчи каталонского коллектива посетили 1,44 млн человек.

На втором месте расположился английский «Манчестер Юнайтед» с показателем 1,42 млн человек. Замкнула тройку самых посещаемых команд немецкая «Боруссия» из Дортмунда (1,37 млн человек).

Ранее сообщалось, что агент футболиста «Интера» Мартинеса хочет видеть своего клиента в «Барселоне».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить