«Барселона» стала самой посещаемой домашней командой по итогам сезона-2018/19

Испанский футбольный клуб «Барселона» стал лидером по домашней посещаемости команды в прошлом сезоне.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчёт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Отмечается, что матчи каталонского коллектива посетили 1,44 млн человек.

На втором месте расположился английский «Манчестер Юнайтед» с показателем 1,42 млн человек. Замкнула тройку самых посещаемых команд немецкая «Боруссия» из Дортмунда (1,37 млн человек).

Ранее сообщалось, что агент футболиста «Интера» Мартинеса хочет видеть своего клиента в «Барселоне».