Агент футболиста «Интера» Мартинеса хочет видеть своего клиента в «Барселоне»

Агент Бето Яке, представляющий интересы нападающего миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса, заявил, что в будущем хотел бы увидеть своего клиента в футболке каталонской «Барселоны».

«Было бы замечательно увидеть его игру с Лео Месси в «Барселоне», — цитирует Яке TyC Sports.

По его мнению, защитнику очень трудно играть против Мартинеса. При этом он отметил, что аргентинец является очень скромным, из-за чего возникали сложности с его переездом в Европу.

В прошлом сезоне Мартинес сыграл 35 матчей за «Интер», забил девять мячей и сделал две передачи.

Ранее Месси заявил, что не хочет уходить из «Барселоны».