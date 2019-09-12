Агент футболиста «Интера» Мартинеса хочет видеть своего клиента в «Барселоне»
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«Было бы замечательно увидеть его игру с Лео Месси в «Барселоне», — цитирует Яке TyC Sports.
По его мнению, защитнику очень трудно играть против Мартинеса. При этом он отметил, что аргентинец является очень скромным, из-за чего возникали сложности с его переездом в Европу.
В прошлом сезоне Мартинес сыграл 35 матчей за «Интер», забил девять мячей и сделал две передачи.
Ранее Месси заявил, что не хочет уходить из «Барселоны».