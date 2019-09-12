Громковский прокомментировал неучастие Нурмагомедова в медиадне UFC 242

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Вице-президент UFC по России и СНГ Андрей Громковский выразил своё мнение по вопросу неучастия действующего чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в медиадне в преддверии UFC 242.

«Бойцы имеют полное право отказаться от общения с журналистами. Они совершают самую тяжёлую работу и должны иметь возможность подготовиться к ней так, как считают нужным. Как вы прекрасно знаете, Хабиб всегда старается идти на контакт со СМИ. В частности, неоднократно просили его дать эксклюзивные интервью UFC Russia, Первому каналу — проблем не было», — сказал Громковский в интервью RT.

Ранее Громковский провёл параллели между Нурмагомедовым и Емельяненко.

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