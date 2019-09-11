Источник: «Реал» и «Челси» имеют договорённость по Канте
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Как сообщает Defensa Central, «Челси» и «Реал» имеют договорённость по Н'Голо Канте. Футболист переедет в Мадрид в одно из следующих трансферных окон. Лондонцы не стали отпускать француза нынешним летом, так как на клуб наложен запрет на подписание новых игроков.
В настоящее время Канте проходит процесс восстановления после травмы. В текущем сезоне футболист сыграл два матча за «Челси».
Ранее сообщалось, что «Атлетико» начал снос старого стадиона.