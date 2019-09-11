«Атлетико» начал снос старого стадиона

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Начались работы по сносу бывшего домашнего стадиона мадридского «Атлетико» «Висенте Кальдерон».
«Атлетико» начал снос старого стадиона
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Стартовала процедура сноса бывшего домашнего стадиона мадридского «Атлетико». Работы планируют завершить в конце октября. На арене «Висенте Кальдерон» команда выступала с 1966 по 2017 год.

На территории, где сейчас находится стадион, запланирована постройка 340 элитных домов. С 2017 года «Атлетико» играет на новой арене «Ванда Метрополитано».

Ранее сообщалось, что «Рома» взяла в аренду в «Атлетико» хорватского футболиста Калинича.

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