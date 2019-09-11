«Атлетико» начал снос старого стадиона

Начались работы по сносу бывшего домашнего стадиона мадридского «Атлетико» «Висенте Кальдерон».

Стартовала процедура сноса бывшего домашнего стадиона мадридского «Атлетико». Работы планируют завершить в конце октября. На арене «Висенте Кальдерон» команда выступала с 1966 по 2017 год.

🔴⚪️¡TE VAS A EMOCIONAR! Acompañamos a PETÓN a las ruinas del CALDERÓN. #JUGONESpic.twitter.com/FELXDowalZ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 11, 2019

На территории, где сейчас находится стадион, запланирована постройка 340 элитных домов. С 2017 года «Атлетико» играет на новой арене «Ванда Метрополитано».

Ранее сообщалось, что «Рома» взяла в аренду в «Атлетико» хорватского футболиста Калинича.