СМИ: В Бельгии по подозрению в коррупции был арестован агент Куртуа
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Как сообщает Marca, в Льеже были арестованы футбольный агент Кристоф Энроти и его помощник. Энроти предъявлены обвинения в финансовых нарушениях при переходах футболистов.
Он является представителем таких футболистов, как Тибо Куртуа, Янник Феррейра-Карраско, Кевин Миральяс и другие.
Ранее сообщалось, что глава FFF заявил, что можно остановить матч из-за расизма, но не гомофобии.