СМИ: В Бельгии по подозрению в коррупции был арестован агент Куртуа

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Кристоф Энроти, представляющий интересы ряда бельгийских игроков, в частности вратаря «Реала» Тибо Куртуа, был арестован бельгийской полицией.
СМИ: В Бельгии по подозрению в коррупции был арестован агент Куртуа
  • ©Brooks Von Arx/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает Marca, в Льеже были арестованы футбольный агент Кристоф Энроти и его помощник. Энроти предъявлены обвинения в финансовых нарушениях при переходах футболистов.

Он является представителем таких футболистов, как Тибо Куртуа, Янник Феррейра-Карраско, Кевин Миральяс и другие.

Ранее сообщалось, что глава FFF заявил, что можно остановить матч из-за расизма, но не гомофобии.

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