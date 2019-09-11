СМИ: В Бельгии по подозрению в коррупции был арестован агент Куртуа

Кристоф Энроти, представляющий интересы ряда бельгийских игроков, в частности вратаря «Реала» Тибо Куртуа, был арестован бельгийской полицией.

Как сообщает Marca, в Льеже были арестованы футбольный агент Кристоф Энроти и его помощник. Энроти предъявлены обвинения в финансовых нарушениях при переходах футболистов.

Он является представителем таких футболистов, как Тибо Куртуа, Янник Феррейра-Карраско, Кевин Миральяс и другие.

Ранее сообщалось, что глава FFF заявил, что можно остановить матч из-за расизма, но не гомофобии.