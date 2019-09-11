Боец UFC Ковингтон — о Нурмагомедове: я уничтожу его и просто вырублю

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Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Колби Ковингтон не был впечатлён победой чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье.
Боец UFC Ковингтон — о Нурмагомедове: я уничтожу его и просто вырублю
  • © Anadolu Agency via Getty Images

«Я не впечатлён. Мы все знаем, что Дастин не вытерпит и разбитого носа. Хабиб побеждал соперников, которые не умеют бороться. Если он выйдет в октагон против настоящего бойца вроде меня, то я уничтожу его и просто вырублю» — сказал Ковингтон в подкасте Чейла Соннена.

Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Дастином Порье удушающим приёмом в третьем раунде боя на турнире UFC 242, который состоялся 7 сентября в Абу-Даби.

Ранее сообщалось, как Уайт и Порье хвалили Нурмагомедова после победы в Абу-Даби.

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