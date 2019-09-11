Все матчи 1/16 Кубка России по футболу пройдут 25 сентября

Директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников сообщил, что все матчи 1/16 Кубка России пройдут в один день — 25 сентября.

«Конечно же, мы заинтересованы, чтобы российские клубы имели возможность как можно лучше подготовиться к матчам Лиги чемпионов. РФС и РПЛ готовы всегда идти им навстречу. Как мы понимаем, сейчас они не смогли договориться между собой о компромиссных датах игр в чемпионате и Кубке России, поэтому, в соответствии с регламентом, мы приняли решение, что игры 1/16 Кубка России состоятся в один день — 25 сентября», — приводит слова Мельникова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграет с «Енисеем» в 1/16 Кубка России по футболу.