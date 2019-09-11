Российские зрители смогут увидеть матчи сборной России на ЧМ по регби в Японии

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Телеканал «Матч ТВ» проведёт трансляции матчей сборной России на чемпионате мира по регби 2019 года, который пройдёт в Японии с 20 сентября по 2 ноября.
Российские зрители смогут увидеть матчи сборной России на ЧМ по регби в Японии
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба канала.

Первый матч российская сборная проведёт 20 сентября с хозяевами турнира — японцами. Начало — в 13:15 мск.

На групповой стадии сборная России также сыграет с командами Самоа, Ирландии и Шотландии. Для российской команды это будет всего второй чемпионат мира в истории. В предыдущий раз сборная выступила на мировом первенстве 2011 года в Новой Зеландии, но не сумела одержать ни одной победы.

Ранее сообщалось, что мужская и женская сборные России по пляжному регби стали победителями ЧЕ.

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