Российские зрители смогут увидеть матчи сборной России на ЧМ по регби в Японии
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба канала.
Первый матч российская сборная проведёт 20 сентября с хозяевами турнира — японцами. Начало — в 13:15 мск.
На групповой стадии сборная России также сыграет с командами Самоа, Ирландии и Шотландии. Для российской команды это будет всего второй чемпионат мира в истории. В предыдущий раз сборная выступила на мировом первенстве 2011 года в Новой Зеландии, но не сумела одержать ни одной победы.
Ранее сообщалось, что мужская и женская сборные России по пляжному регби стали победителями ЧЕ.