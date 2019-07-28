Мужская и женская сборные России по пляжному регби стали победителями ЧЕ

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Мужская и женская сборные России завоевали золотые награды по итогам чемпионата Европы по пляжному регби в Москве.
Мужская и женская сборные России по пляжному регби стали победителями ЧЕ
  • © Константин Чалабов
  • РИА Новости

В финале турнира женская сборная России взяла верх над командой Италии со счётом 2:1. Бронзу завоевала Испания, победившая Литву (6:4) в матче за третье место.

Мужская сборная России в финале обыграла команду Грузии со счётом 7:4. Тройку призёров замкнула сборная Италии, взявшая верх над Литвой — 13:6.

Ранее сообщалось, что сборные России по пляжному регби выиграли все матчи в первый день ЧЕ.

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