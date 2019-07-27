Сборные России по пляжному регби выиграли все матчи в первый день ЧЕ

Мужская и женская сборные России одержали победы во всех матчах первого соревновательного дня чемпионата Европы по пляжному регби в Москве.

В рамках группового этапа женская команда взяла верх над Испанией (7:1), Австрией (13:0) и Хорватией (10:0).

Мужская сборная обыграла Хорватию (11:5), Австрию (16:2) и Литву (7:3).

Обе команды вышли в плей-офф, заняв первые места в своих группах. В четвертьфинале женская сборная России сыграет с Белоруссией, а мужская — с Молдавией. Все матчи плей-офф пройдут 28 июля.

Ранее сообщалось, что женская сборная России выиграла чемпионат Европы по регби-7.