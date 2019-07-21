Женская сборная России выиграла чемпионат Европы по регби-7

Женская сборная России стала победительницей чемпионата Европы по регби-7.

В финале второго этапа турнира, который прошёл в украинском Харькове, российская команда взяла верх над сборной Франции со счётом 12:5.

Такой результат позволил россиянкам победить во втором этапе и в общем зачёте турнира набрать равное количество очков с командой Франции, за счёт дополнительных показателей занять общее первое место и стать чемпионками Европы.

Ранее сообщалось, что товарищеский матч по регби между сборными России и Грузии был отменён.