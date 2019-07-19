Отменён товарищеский матч по регби между сборными России и Грузии

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Федерация регби России (ФРР) объявила о том, что товарищеский матч между национальными командами России и Грузии отменён.
Отменён товарищеский матч по регби между сборными России и Грузии
  • © Константин Чалабов
  • РИА Новости

«Федерация регби России с большой обеспокоенностью наблюдала за недавними событиями в Грузинской Демократической Республике, в частности в Тбилиси. К сожалению, происходящие на территории Грузии выступления радикально настроенных граждан приводят к случаям нарушения общественного порядка, создавая угрозу жизни и здоровью лиц, находящихся в этой стране. Федерация регби России ценит партнёрские отношения, сложившиеся с Союзом регби Грузии, считая необходимым напомнить, что одними из основополагающих принципов нашей игры являются солидарность и взаимное уважение, выходящие за пределы культурных, географических, политических и религиозных различий», — гласит официальное сообщении пресс-службы ФРР.

Товарищеская встреча между сборными командами России и Грузии должна была состояться 27 августа в Тбилиси.

Ранее сообщалось, что в Москве пройдёт чемпионат Европы по пляжному регби.

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