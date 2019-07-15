В Москве состоится чемпионат Европы по пляжному регби

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Москва примет чемпионат Европы по пляжному регби, который пройдёт 27—28 июля.
В Москве состоится чемпионат Европы по пляжному регби
  • © Константин Чалабов
  • РИА Новости

Как отмечается в пресс-релизе турнира, соревнования будут проходить в Центре пляжных видов спорта «Динамо».

27 июля состоятся матчи группового этапа, а 28-го — плей-офф.

В мужских соревнованиях будут участвовать сборные России, Италии, Грузии, Австрии, Латвии, Молдавии, Литвы и Хорватии. В женских выступят команды России, Италии, Грузии, Испании, Белоруссии, Хорватии, Австрии и Латвии.

Ранее сообщалось, что российские регбистки проиграли команде Англии в финале отборочного турнира на ОИ-2020.

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