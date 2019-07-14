Российские регбистки проиграли команде Англии в финале отборочного турнира на ОИ-2020

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Женская сборная России по регби-7 потерпела поражение от национальной команды Англии в финале отборочного турнира к летним Олимпийским играм 2020 года.
Российские регбистки проиграли команде Англии в финале отборочного турнира на ОИ-2020
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 0:19 в пользу англичанок.

В матче за третье место Франция победила Испанию со счётом 17:5.

Таким образом, сборная Англии завоевала прямую путёвку на Олимпиаду-2020, а команды России и Франции поборются за ещё две путёвки на Игры в Токио в утешительной квалификации, которая пройдёт в июне 2020 года.

Ранее сообщалось, что российские регбисты победили команду Украины в матче отбора на ОИ-2020.

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