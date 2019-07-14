Российские регбистки проиграли команде Англии в финале отборочного турнира на ОИ-2020
- © Максим Богодвид
- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 0:19 в пользу англичанок.
В матче за третье место Франция победила Испанию со счётом 17:5.
Таким образом, сборная Англии завоевала прямую путёвку на Олимпиаду-2020, а команды России и Франции поборются за ещё две путёвки на Игры в Токио в утешительной квалификации, которая пройдёт в июне 2020 года.
Ранее сообщалось, что российские регбисты победили команду Украины в матче отбора на ОИ-2020.