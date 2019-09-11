Легенда НБА Родман рассказал, кто из действующих игроков напоминают ему его самого

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннис Родман ответил на вопрос, кто из действующих игроков лиги напоминают ему его самого.

«Игроки обязаны играть с сердцем и делать всё для победы. Да, есть парни вроде Стефа Карри, Леброна Джеймса. Но я хочу видеть, как игрок говорит: «Так, я хочу стать выдающимся игроком, делать свою работу и заслуженно получать деньги, выполняя то, за что мне платят». Вот на что я обращаю внимание. Сейчас я не вижу таких игроков, хотя Дрэймонд Грин близок к этому. Но больше нет игроков, у которых есть эти страсть, любовь и драйв, игроков, которые нуждались бы в баскетболе», — приводит слова Родмана Yahoo Sports.

29-летний Грин был выбран «Голден Стэйт Уорриорз» на драфте НБА 2012 года под общим 35-м номером. В составе команды из Окленда он трижды становился чемпионом НБА. Вместе со сборной США он стал олимпийским чемпионом 2016 года.

Ранее сообщалось, что Майкл Джордан пожертвовал $1 млн жертвам урагана на Багамах.