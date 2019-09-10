Джордан пожертвовал $1 млн жертвам урагана на Багамах

Легендарный баскетболист, владелец команды НБА «Шарлотт Хорнетс» Майкл Джордан решил помочь пострадавшим от урагана на Багамских островах.

Как сообщается на официальном сайте НБА, Майкл Джордан выделил $1 млн пострадавшим от урагана «Дориан», который обрушился на Багамские острова.

«Моё сердце с каждым из пострадавших, а также с теми, кто потерял дорогих себе людей. Народ Багамских островов сильный и жизнерадостный. Надеюсь, моё пожертвование поможет им, когда они будут работать над устранением последствий урагана», — заявил Джордан.

Ранее Трамп предложил разместить пострадавших от урагана на круизных судах.