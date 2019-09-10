Джордан пожертвовал $1 млн жертвам урагана на Багамах

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Легендарный баскетболист, владелец команды НБА «Шарлотт Хорнетс» Майкл Джордан решил помочь пострадавшим от урагана на Багамских островах.
Джордан пожертвовал $1 млн жертвам урагана на Багамах
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Как сообщается на официальном сайте НБА, Майкл Джордан выделил $1 млн пострадавшим от урагана «Дориан», который обрушился на Багамские острова.

«Моё сердце с каждым из пострадавших, а также с теми, кто потерял дорогих себе людей. Народ Багамских островов сильный и жизнерадостный. Надеюсь, моё пожертвование поможет им, когда они будут работать над устранением последствий урагана», — заявил Джордан.

Ранее Трамп предложил разместить пострадавших от урагана на круизных судах.

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