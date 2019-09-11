IBU снял временное отстранение с девяти казахстанских биатлонистов

Короткая ссылка
Антидопинговая комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) сняла с девяти казахстанских биатлонистов временное отстранение из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.
IBU снял временное отстранение с девяти казахстанских биатлонистов
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба IBU, комиссия не нашла подтверждений тому, что представители сборной Казахстана планировали использовать запрещённые методы или вещества.

Галина Вишневская, Алина Райкова, Дарья Климина, Ольга Полторанина, Анна Кистанова, Ян Савицкий, Максим Браун, Антон Пантов и Василий Подкорытов были отстранены в ноябре 2018 года на основе данных уголовного расследования, проводившегося в Австрии и Италии.

Ранее сообщалось, что глава IBU объяснил, почему пока не рассматривается вопрос о восстановлении СБР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить