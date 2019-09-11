IBU снял временное отстранение с девяти казахстанских биатлонистов

Антидопинговая комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) сняла с девяти казахстанских биатлонистов временное отстранение из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.

Как сообщает пресс-служба IBU, комиссия не нашла подтверждений тому, что представители сборной Казахстана планировали использовать запрещённые методы или вещества.

Галина Вишневская, Алина Райкова, Дарья Климина, Ольга Полторанина, Анна Кистанова, Ян Савицкий, Максим Браун, Антон Пантов и Василий Подкорытов были отстранены в ноябре 2018 года на основе данных уголовного расследования, проводившегося в Австрии и Италии.

Ранее сообщалось, что глава IBU объяснил, почему пока не рассматривается вопрос о восстановлении СБР.