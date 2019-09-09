Глава IBU объяснил, почему пока не рассматривается вопрос о восстановлении СБР

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Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин объяснил, почему вопрос о восстановлении полноценного членства Союза биатлонистов России (СБР) не будет рассмотрен на ближайшем конгрессе организации, который состоится 18 октября.
Глава IBU объяснил, почему пока не рассматривается вопрос о восстановлении СБР
  • Reuters

«Россия достигла большого прогресса в выполнении 12 критериев для восстановления, но полностью они ещё не выполнены. Остаются незакрытыми ещё буквально пара критериев», — цитирует Далина «Спорт-Экспресс».

По его словам, IBU всё ещё ожидает платежа со стороны СБР, а также выполнения ещё нескольких требований. При этом Далин положительно оценивает перспективы российской стороны в процессе восстановления членства.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года в связи с допинговыми нарушениями. IBU представил список требований для восстановления организации в правах.

Ранее сообщалось, что СБР необходимо компенсировать IBU ещё €150 тысяч.

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