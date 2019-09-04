СБР необходимо компенсировать IBU ещё €150 тысяч

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков сообщил, что организации для выполнения одного из условий восстановления своих прав необходимо компенсировать Международному союзу биатлонистов (IBU) ещё €150 тыс.

«Все пункты, за исключением одного, мы выполнили. Что касается компенсации, то суммарный счёт составил порядка €700 тыс. €550 тыс. уже оплачено, осталось приблизительно €150 тыс., то есть 20%», — приводит слова Голикова ТАСС.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года в связи с допинговыми нарушениями. IBU представил список требований для восстановления организации в правах.

Ранее сообщалось, что IBU не будет рассматривать вопрос восстановления СБР на предстоящем конгрессе.