Старший офицер УЕФА по вопросам судейства удивлён ситуацией вокруг арбитров в РПЛ

Короткая ссылка
Старший офицер Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по вопросам судейства итальянец Роберто Розетти удивлён ситуацией в российском судействе вокруг руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александра Егорова.
Старший офицер УЕФА по вопросам судейства удивлён ситуацией вокруг арбитров в РПЛ
  • © Maurizio Borsari/www.aicfoto.com
  • globallookpress.com

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, Розетти связывался с Егоровым относительно того, что клубы открыто выразили своё недоверие работе функционера.

«В Европе это невозможно в принципе, абсолютно исключено. Руководители арбитров взаимодействуют только с главами федераций. Клубы, лиги для судей там никто. Поэтому для Розетти, отвечающего за всё судейство в УЕФА, конечно, было странно узнавать о том, что происходит в последнее время вокруг судей в России», — пояснил источник.

Он отметил, что Егоров заверил Розетти, что никаких проблем нет и все вопросы решаются в рабочем порядке.

Ранее сообщалось, что РФС попросил тренеров воздерживаться от оценок судейства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить