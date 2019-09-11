Старший офицер УЕФА по вопросам судейства удивлён ситуацией вокруг арбитров в РПЛ

Старший офицер Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по вопросам судейства итальянец Роберто Розетти удивлён ситуацией в российском судействе вокруг руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александра Егорова.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, Розетти связывался с Егоровым относительно того, что клубы открыто выразили своё недоверие работе функционера.

«В Европе это невозможно в принципе, абсолютно исключено. Руководители арбитров взаимодействуют только с главами федераций. Клубы, лиги для судей там никто. Поэтому для Розетти, отвечающего за всё судейство в УЕФА, конечно, было странно узнавать о том, что происходит в последнее время вокруг судей в России», — пояснил источник.

Он отметил, что Егоров заверил Розетти, что никаких проблем нет и все вопросы решаются в рабочем порядке.

Ранее сообщалось, что РФС попросил тренеров воздерживаться от оценок судейства.