Хоккеист «Рейнджерс» Панарин открыл собственный благотворительный фонд

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Форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин открыл благотворительный фонд.

«Благотворительный Фонд Артемия Панарина зарегистрирован и готов работать! В профиле можете найти почту, куда уже можно отправлять ваши запросы. Также на почту вы сможете направить ваши резюме, если заинтересованы помогать людям вместе с нами! Впереди — большой путь, вместе мы сможем многое!» — гласит пост в Instagram фонда.

В межсезонье Панарин подписал семилетний контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» на сумму $81,5 млн.

Ранее Панарин заявил, что Кузнецов попал в непростую ситуацию.

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