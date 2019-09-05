Панарин — о Кузнецове: Женя попал в непростую ситуацию

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Хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал дисквалификацию игрока сборной России Евгения Кузнецова, в допинг-пробе которого нашли кокаин.
Панарин — о Кузнецове: Женя попал в непростую ситуацию
  • © Mark Goldman/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

«Новость о его дисквалификации — шок для меня. Четыре года — большой срок. Женя попал в очень непростую ситуацию. Он сказал, что жалеет об этом», — сказал Панарин в интервью «Спорт-Экспресс».

Россиянин Евгений Кузнецов был лишён бронзовой медали чемпионата мира — 2019 и дисквалифицирован на четыре года Международной федерацией хоккея (IIHF) после обнаружения кокаина в его допинг-пробе. 

Ранее сообщалось, что глава ОКР не считает дисквалификацию Кузнецова потерей для сборной России по хоккею.

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