Панарин — о Кузнецове: Женя попал в непростую ситуацию

Хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал дисквалификацию игрока сборной России Евгения Кузнецова, в допинг-пробе которого нашли кокаин.

«Новость о его дисквалификации — шок для меня. Четыре года — большой срок. Женя попал в очень непростую ситуацию. Он сказал, что жалеет об этом», — сказал Панарин в интервью «Спорт-Экспресс».

Россиянин Евгений Кузнецов был лишён бронзовой медали чемпионата мира — 2019 и дисквалифицирован на четыре года Международной федерацией хоккея (IIHF) после обнаружения кокаина в его допинг-пробе.

Ранее сообщалось, что глава ОКР не считает дисквалификацию Кузнецова потерей для сборной России по хоккею.