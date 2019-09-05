Панарин — о Кузнецове: Женя попал в непростую ситуацию
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«Новость о его дисквалификации — шок для меня. Четыре года — большой срок. Женя попал в очень непростую ситуацию. Он сказал, что жалеет об этом», — сказал Панарин в интервью «Спорт-Экспресс».
Россиянин Евгений Кузнецов был лишён бронзовой медали чемпионата мира — 2019 и дисквалифицирован на четыре года Международной федерацией хоккея (IIHF) после обнаружения кокаина в его допинг-пробе.
Ранее сообщалось, что глава ОКР не считает дисквалификацию Кузнецова потерей для сборной России по хоккею.