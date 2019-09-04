Глава ОКР не считает дисквалификацию Кузнецова потерей для сборной России по хоккею
- РИА Новости
«Это, скорее, потеря не для команды, а репутационная потеря для прекрасного вида спорта. Такие истории, скорее, не о допинге, потому что, с моей точки зрения, использование вещества, которое было найдено у хоккеиста, не способствует росту спортивных результатов. Это вопрос этики, морали», — приводит слова Позднякова РИА Новости.
Он отметил, что у сборной России есть хороший резерв, благодаря которому дисквалификация Кузнецова не отразится на команде.
«Отряд не заметит потери бойца. Я думаю, что смысла ходатайствовать о сокращении срока дисквалификации в текущих условиях нет», — добавил глава ОКР.
23 августа стало известно, что IIHF дисквалифицировала Кузнецова на четыре года — в его допинг-пробе с чемпионата мира был обнаружен кокаин.
Ранее депутат Госдумы заявил, что Кузнецов опозорил российский хоккей и свою страну.