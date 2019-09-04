Глава ОКР не считает дисквалификацию Кузнецова потерей для сборной России по хоккею

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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал дисквалификацию форварда сборной России Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Глава ОКР не считает дисквалификацию Кузнецова потерей для сборной России по хоккею
  • РИА Новости

«Это, скорее, потеря не для команды, а репутационная потеря для прекрасного вида спорта. Такие истории, скорее, не о допинге, потому что, с моей точки зрения, использование вещества, которое было найдено у хоккеиста, не способствует росту спортивных результатов. Это вопрос этики, морали», — приводит слова Позднякова РИА Новости.

Он отметил, что у сборной России есть хороший резерв, благодаря которому дисквалификация Кузнецова не отразится на команде.

«Отряд не заметит потери бойца. Я думаю, что смысла ходатайствовать о сокращении срока дисквалификации в текущих условиях нет», — добавил глава ОКР.

23 августа стало известно, что IIHF дисквалифицировала Кузнецова на четыре года — в его допинг-пробе с чемпионата мира был обнаружен кокаин.

Ранее депутат Госдумы заявил, что Кузнецов опозорил российский хоккей и свою страну.

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