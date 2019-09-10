Ласицкене не сумела победить в соревнованиях по прыжкам в высоту впервые с января 2019 года

Россиянка Мария Ласицкене стала третьей в соревнованиях по прыжкам в высоту в рамках матчевой легкоатлетической встречи Европа — США.

Ласицкене показала результат 1,98 метра и принесла сборной Европы шесть очков. Победу с личным рекордом одержала украинская спортсменка Юлия Левченко (2,02), второй стала её соотечественница Ирина Геращенко (1,98), опередившая Ласицкене по дополнительным показателям.

26-летняя россиянка не сумела одержать победу впервые с 17 января, когда уступила на турнире в Челябинске соотечественнице Анне Чичеровой и заняла второе место. Последний раз ниже второго места Ласицкене оказывалась 13 июля 2018 года на турнире в Марокко.

Ранее президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин выразил надежду, что до старта ЧМ IAAF предоставит нейтральный статус ещё нескольким россиянам.