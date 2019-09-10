Ласицкене не сумела победить в соревнованиях по прыжкам в высоту впервые с января 2019 года

Короткая ссылка
Россиянка Мария Ласицкене стала третьей в соревнованиях по прыжкам в высоту в рамках матчевой легкоатлетической встречи Европа — США.
Ласицкене не сумела победить в соревнованиях по прыжкам в высоту впервые с января 2019 года
  • РИА Новости

Ласицкене показала результат 1,98 метра и принесла сборной Европы шесть очков. Победу с личным рекордом одержала украинская спортсменка Юлия Левченко (2,02), второй стала её соотечественница Ирина Геращенко (1,98), опередившая Ласицкене по дополнительным показателям.

26-летняя россиянка не сумела одержать победу впервые с 17 января, когда уступила на турнире в Челябинске соотечественнице Анне Чичеровой и заняла второе место. Последний раз ниже второго места Ласицкене оказывалась 13 июля 2018 года на турнире в Марокко.

Ранее президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин выразил надежду, что до старта ЧМ IAAF предоставит нейтральный статус ещё нескольким россиянам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить