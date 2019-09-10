Сафин дал ценный совет Медведеву

Экс-первая ракетка мира, победитель US Open и Australian Open Марат Сафин дал совет финалисту нынешнего розыгрыша открытого чемпионата США. Опытный спортсмен призвал молодого коллегу внимательно отнестись к своему окружению.

«Пусть остаётся таким, какой он есть. Не слушает деятелей, который будут появляться на волне его популярности. В начале карьеры важно различать, кто есть кто. Да, некоторые люди от души пытаются помочь, но вокруг много паразитов, желающих присосаться к чужой славе. Это жизнь, к сожалению, 99% того, что к нам прилипает — барахло. У него есть тренер, любимая жена, так что надо продолжать держаться тех, кто искренен и честен», — отметил Сафин в интервью RT.

Ранее сестра Марата, Динара Сафина назвала Даниила Медведева звездой первой величины.