Динара Сафина назвала Даниила Медведева звездой первой величины

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Теннисистка Динара Сафина в беседе со «Взглядом» назвала своего коллегу Даниила Медведева звездой первой величины.
Динара Сафина назвала Даниила Медведева звездой первой величины
  • © Li Muzi/XinHua
  • globallookpress.com

«Даниил Медведев обладает необыкновенной харизмой, и этим он и покорил американскую публику. Что касается скандала, который поссорил его было со зрителями Открытого чемпионата, то Даниил уже извинился перед ними», — сказала она, комментируя выступление теннисиста на US Open.

Из россиян к звёздам первой величины, по мнению Сафиной, также относится Карен Хачанов.

Ранее бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе прокомментировала итог матча между Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем в финале заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.

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