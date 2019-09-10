Динара Сафина назвала Даниила Медведева звездой первой величины

Теннисистка Динара Сафина в беседе со «Взглядом» назвала своего коллегу Даниила Медведева звездой первой величины.

«Даниил Медведев обладает необыкновенной харизмой, и этим он и покорил американскую публику. Что касается скандала, который поссорил его было со зрителями Открытого чемпионата, то Даниил уже извинился перед ними», — сказала она, комментируя выступление теннисиста на US Open.

Из россиян к звёздам первой величины, по мнению Сафиной, также относится Карен Хачанов.

Ранее бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе прокомментировала итог матча между Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем в финале заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.