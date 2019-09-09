Чакветадзе: Медведев не поверил, что реально может победить Надаля
«Медведев просто не поверил, что он реально может. Но мы ещё долгие годы будем наблюдать за его теннисом. Это поражение даст ему понять, что он способен выигрывать такие матчи у лучших игроков в истории», — цитирует Чакветадзе «Спорт-Экспресс».
Она отметила, что Надаль стал играть хуже после второго сета, а Медведев был действительно близок к победе.
В финале US Open Надаль победил Медведева со счётом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.
После Открытого чемпионата США Медведев поднялся на четвёртое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Ранее экс-теннисист Михаил Южный выразил мнение, что матч Медведев — Надаль в финале US Open был равным.