Чакветадзе: Медведев не поверил, что реально может победить Надаля

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Бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе прокомментировала итог матча между отечественным теннисистом Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем в финале заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.

«Медведев просто не поверил, что он реально может. Но мы ещё долгие годы будем наблюдать за его теннисом. Это поражение даст ему понять, что он способен выигрывать такие матчи у лучших игроков в истории», — цитирует Чакветадзе «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что Надаль стал играть хуже после второго сета, а Медведев был действительно близок к победе.

В финале US Open Надаль победил Медведева со счётом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

После Открытого чемпионата США Медведев поднялся на четвёртое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). 

Ранее экс-теннисист Михаил Южный выразил мнение, что матч Медведев — Надаль в финале US Open был равным.

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