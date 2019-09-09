Южный считает, что матч Медведев — Надаль в финале US Open был равным

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Двукратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России Михаил Южный высказался о матче между отечественным теннисистом Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем в финале заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.
Южный считает, что матч Медведев — Надаль в финале US Open был равным
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Потрясающий выдался финал. Не считаю, что Медведеву чего-то не хватило. Это спорт, это теннис. У него была психологическая выдержка, и играл он классно. Но надо понимать, что иногда достаётся такой соперник, который играет здорово. Это не значит, что один глупости наделал, а другой выиграл. Был равный матч», — приводит слова Южного «Чемпионат».

По его словам, как только Надаль немного расслабился, 23-летний россиянин этим успешно воспользовался. Он отметил, что Медведеву есть куда расти, но его выход в финал мейджора уже является большим успехом.

В финале US Open Надаль победил Медведева со счётом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

После Открытого чемпионата США Медведев поднялся на четвёртое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). 

Ранее бывший российский теннисист Игорь Андреев объяснил, чего не хватило Медведеву для победы над Надалем.

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