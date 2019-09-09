Андреев объяснил, чего не хватило Медведеву для победы над Надалем

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Обладатель Кубка Дэвиса 2006 года в составе сборной России Игорь Андреев объяснил, чего не хватило отечественному теннисисту Даниилу Медведеву для победы над испанцем Рафаэлем Надалем в финале заключительного в сезоне турнира Большого шлема — US Open.
Андреев объяснил, чего не хватило Медведеву для победы над Надалем
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Когда матч заходит так далеко, всё зависит от удачи и везения. Опыт — дело наживное, поэтому со временем у нашего теннисиста всё получится», — приводит слова эксперта «Чемпионат».

По его мнению, 23-летнему россиянину необходимо улучшить подачу, игру на задней линии, а также прибавить уверенности у сетки и чаще выходить вперёд.

«Я думаю, он сам это всё прекрасно знает и со своим тренером постепенно над всем этим работает. Думаю, дальше они будут сохранять свой план и прибавлять», — добавил Андреев.

В финале US Open Надаль победил Медведева со счётом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

После Открытого чемпионата США Медведев поднялся на четвёртое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). 

Ранее Андреев заявил, что Надаль начал нервничать, когда Медведев сравнял счёт.

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