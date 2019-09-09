Андреев: Надаль начал нервничать, когда Медведев сравнял счёт

Бывший российский теннисист Игорь Андреев прокомментировал финальный матч US Open между своим соотечественником Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем.

«Невероятный матч. Даниил целый месяц показывает сумасшедший теннис. Вчерашний матч не стал исключением. Эта игра стала одной из лучших на всём турнире — не только в плане тенниса, но и в плане атмосферы, драматургии», — цитирует эксперта «Чемпионат».

По его словам, Медведев продемонстрировал себя как настоящий боец и заслужил признание зрителей. Он также выразил мнение, что 23-летний россиянин ещё сможет добиться успеха.

«Думаю, когда счёт сравнялся, Надаль начал нервничать. Потому что в начале пятого сета было видно, что Рафаэль находится не в своей тарелке. У него присутствовала какая-то растерянность», — сказал Андреев.

В финале US Open Надаль победил Медведева со счётом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

После Открытого чемпионата США Медведев поднялся на четвёртое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Ранее Медведев рассказал, почему часто выходит из себя во время матчей.