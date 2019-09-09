Медведев рассказал, почему часто выходит из себя во время матчей

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Российский теннисист Даниил Медведев после игры с испанцем Рафаэлем Надалем в финале US Open ответил на вопрос, по какой причине он часто выходит из себя во время матчей.
Медведев рассказал, почему часто выходит из себя во время матчей
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Сам не знаю. Нет, серьёзно. Но работаю сильно над этим и, в принципе, стал намного реже выходить из себя. Надеюсь, в какой-то момент это вообще прекратится», — сказал Медведев в эфире Eurosport.

В финале US Open Надаль победил Медведева со счётом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

После Открытого чемпионата США Медведев поднялся на четвёртое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). 

Ранее Медведев рассказал, о чём говорил с Надалем после их матча в финале US Open.

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