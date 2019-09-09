Медведев рассказал, о чём говорил с Надалем после их матча в финале US Open
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«Всего не помню. Я поздравил его. Он сказал, что поздравляет меня с этой неделей и что я прекрасный игрок. Я ему сказал то же самое», — приводит слова 23-летнего россиянина пресс-служба турнира.
По его словам, он выразил восхищение конкуренцией Надаля с сербом Новаком Джоковичем и швейцарцем Роджером Федерером. Он также пожелал испанцу первого места в «большой тройке».
«Я действительно думаю, что у них великолепное противостояние. Следить за ним очень интересно», — добавил Медведев.
В финале US Open Надаль победил Медведева со счётом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.
После Открытого чемпионата США Медведев поднялся на четвёртое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Надаль располагается на второй строчке.
Ранее австралиец Ник Кирьос признался, что Медведев является его любимым теннисистом.