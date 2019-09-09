Австралиец Кирьос признался, что Медведев является его любимым теннисистом

Австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на игру россиянина Даниила Медведева в финальном матче US Open с испанцем Рафаэлем Надалем.

Австралиец после финала турнира опубликовал в сториз в своём Instagram фото Медведева с подписью: «Мой любимый теннисист».

В финале US Open Надаль победил Медведева со счётом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

После Открытого чемпионата США Медведев поднялся на четвёртое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Ранее первая ракетка мира серб Новак Джокович выразил мнение, что Медведев должен гордиться своим выступлением на US Open.