Австралиец Кирьос признался, что Медведев является его любимым теннисистом
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Австралиец после финала турнира опубликовал в сториз в своём Instagram фото Медведева с подписью: «Мой любимый теннисист».
В финале US Open Надаль победил Медведева со счётом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.
После Открытого чемпионата США Медведев поднялся на четвёртое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Ранее первая ракетка мира серб Новак Джокович выразил мнение, что Медведев должен гордиться своим выступлением на US Open.