Джокович считает, что Медведев должен гордиться своим выступлением на US Open

Первая ракетка мира серб Новак Джокович отметил игру российского теннисиста Даниила Медведева в финальном матче US Open с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Поздравляю Даниила с его невероятным выступлением на хардовом отрезке сезона. Ты должен гордиться собой. Тебя ждут великие дела. Спасибо за великолепный матч», — написал Джокович в своём Twitter.

Он также поздравил Надаля с победой на турнире, подчеркнув, что испанец в очередной раз продемонстрировал фантастический спортивный дух.

В финале US Open Надаль победил Медведева со счётом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

После Открытого чемпионата США Медведев поднялся на четвёртое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Ранее российский теннисист Карен Хачанов обратился к Медведеву после финала US Open.