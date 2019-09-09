Джокович считает, что Медведев должен гордиться своим выступлением на US Open

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Первая ракетка мира серб Новак Джокович отметил игру российского теннисиста Даниила Медведева в финальном матче US Open с испанцем Рафаэлем Надалем.
Джокович считает, что Медведев должен гордиться своим выступлением на US Open
  • © Liu Jie/XinHua
  • globallookpress.com

«Поздравляю Даниила с его невероятным выступлением на хардовом отрезке сезона. Ты должен гордиться собой. Тебя ждут великие дела. Спасибо за великолепный матч», — написал Джокович в своём Twitter.

Он также поздравил Надаля с победой на турнире, подчеркнув, что испанец в очередной раз продемонстрировал фантастический спортивный дух.

В финале US Open Надаль победил Медведева со счётом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

После Открытого чемпионата США Медведев поднялся на четвёртое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Ранее российский теннисист Карен Хачанов обратился к Медведеву после финала US Open.

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